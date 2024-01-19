"Я был очень взволнованным, когда узнал, что мной интересуется Шахтер. Это клуб с большой историей, через который прошло много бразильских футболистов. Надеюсь, что я также смогу оставить свой след в истории этого клуба.

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Перед тем, как принимать решение присоединиться к клубу, я общался как с нынешними, так и с бывшими футболистами. Из нынешних игроков говорил с Эгиналду, а из бывших – с Луисом Адриано. Они мне сказали, что это большой клуб с большой историей. А еще – что я могу сюда приехать, показать свою работу и также вписать свое имя в историю.

Я наблюдал за выступлениями Шахтера в Лиге чемпионов. Надеюсь, что смогу быстро адаптироваться и помочь команде своим трудом – голами и ассистами. Относительно моих сильных качеств – это скорость, дриблинг, мгновенное принятие решений на поле и хороший удар.

Я буду играть под номером 37 – это действительно важные цифры для меня. Это номер, под которым я начинал играть, и хочу продолжать играть именно под ним.

Хотел бы поблагодарить всех болельщиков. Также хочу сказать, что приехал сюда помогать клубу, и надеюсь, что у меня это получится", – цитирует Кевина официальный сайт "горняков".

Напомним, 21-летний бразилец подписал с Шахтером контракт на 5 лет.

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