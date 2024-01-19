"В Украине война, в Украине беда. Украина и украинцы переживают тяжелейшие времена. Украинский футбол тоже переживает тяжелейшее время. Вы посмотрите на рейтинги наших клубов в Европе – мы на 18-м месте. Даже в 1990-е годы ситуация была лучше. И если так будет продолжаться, наш болельщик уже не услышит гимн Лиги чемпионов.

Шахтер официально подтвердил трансфер ценного новичка

Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 миллионов евро. А сегодня покупаем яркого игрока, будущую мировую звезду за 12 миллионов и дополнительно возможные 3 миллиона бонусами.

О чем это свидетельствует? Что наш президент создает, возможно, самую сильную команду за всю историю Шахтера. Чтобы нас уважали в Европе, чтобы мы выигрывали европейские трофеи. Руки мы не опустим. И будем делать все, чтобы гимн Лиги чемпионов звучал на украинских стадионах", – поделился Палкин в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, что "горняки" завершили трансфер бразильца Кевина. Вингер обошелся Шахтеру в 12 млн евро плюс еще возможные 3 млн бонусами.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?