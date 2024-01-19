"Я був дуже схвильованим, коли дізнався, що мною цікавиться Шахтар. Це клуб з великою історією, через який пройшло багато бразильських футболістів. Сподіваюся, що я також зможу залишити свій слід в історії цього клубу.

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Перед тим, як ухвалювати рішення приєднатися до клубу, я спілкувався як з нинішніми, так і з колишніми футболістами. З нинішніх гравців говорив з Егіналду, а з колишніх – із Луїсом Адріано. Вони мені сказали, що це великий клуб з великою історією. А ще – що я можу сюди приїхати, показати свою роботу і також вписати своє ім'я в історію.

Я спостерігав за виступами Шахтаря в Лізі чемпіонів. Сподіваюсь, що зможу швидко адаптуватися і допомогти команді своєю працею – голами та асистами. Щодо моїх сильних якостей – це швидкість, дриблінг, миттєве ухвалення рішень на полі та гарний удар.

Я гратиму під номером 37 – це насправді важливі цифри для мене. Це номер, під яким я розпочинав грати, і хочу продовжувати грати саме під ним.

Хотів би подякувати усім вболівальникам. Також хочу сказати, що приїхав сюди допомагати клубу, і сподіваюся, що в мене це вийде", – цитує Кевіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, 21-річний бразилець підписав з Шахтарем контракт на 5 років.

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