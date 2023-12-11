Власник румунської команди Нелу Варга, який до останнього захищав Євгена Коноплянку, визнав свою помилку і оголосив про прощання з зірковим вінгером.

"Якщо говорити про звільнення, то я можу назвати трьох гравців, з якими ми попрощаємося. Один із них – Коноплянка, величезне розчарування.

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Він був моєю ставкою, але, на жаль, я помилився. Не може бути, щоб перед кожним офіційним матчем, коли тренер ставить тебе до складу, за день до гри ти повідомляв, що в тебе болить нога, що в тебе забій чи ще щось.

Можливо, йому вже не до футболу, але це не має значення, це закрита тема. З Коноплянкою ми попрощаємося взимку", – цитує Варгу Fanatik.ro.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у ЧФР Клуж влітку 2023-го, підписавши контракт до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні він лише 4 рази виходив на поле, провівши сумарно 54 хвилини. Transfermarkt оцінює 34-річного вінгера у 500 тисяч євро.

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