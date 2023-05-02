Погрузимся немного в мир биологии. Беременность у хомяков и кроликов длится менее месяца. У верблюдов – чуть больше года. Рекордсменом является слон – 22 месяца. А инкубационный период голов от Евгения Коноплянки – 8 месяцев. Бывший лидер сборной Украины забил впервые с октября и принес Краковии ничью.

Цыганков отдал ассист в матче с Севильей – украинец помог Жироне нанести первое поражение Мендилибару

Виктор Цыганков ассистом помог Жироне обыграть на выезде Севилью – полуфиналиста Лиги Европы. А вот Виталий Миколенко ничем невероятным не отличился – героем Эвертона стал Джордан Пикфорд, с помощью бутылки отразивший пенальти от Мэддисона.

Об этом и не только – в очередном дайджесте "Футбол 24", посвященный выступлениям украинских футболистов за рубежом.