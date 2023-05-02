"Футбол 24" традиційно промоніторив виступи українців, які виступають у Європі. Чергове відео – на нашому YouTube-каналі.

Пориньмо трішки у світ біології. Вагітність у хом'яків та кроликів триває менше місяця. У верблюдів – трохи більше року. Рекордсменом є слон – 22 місяці. А інкубаційний період голів від Євгена Коноплянки – 8 місяців. Колишній лідер збірної України забив уперше з жовтня і приніс Краковії нічию.

Циганков віддав асист у матчі з Севільєю – українець допоміг Жироні завдати першої поразки Менділібару

Віктор Циганков асистом допоміг Жироні обіграти на виїзді Севілью – півфіналіста Ліги Європи. А от Віталій Миколенко нічим неймовірним не відзначився – героєм Евертона став Джордан Пікфорд, який із допомогою пляшки відбив пенальті від Меддісона.

Про це і не тільки – у черговому дайджест "Футбол 24", присвячений виступам українських футболістів за кордоном.