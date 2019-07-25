Коноплянка забросил мяч в баскетбольную корзину ударом через себя – эффектное видео

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка продолжает поддерживать форму, пока не нашел новую команду.

Футболист Шальке загрузил эффектное видео, на котором набивает футбольный мяч, стоя спиной к баскетбольной корзине, а затем ударом через себя отправляет игровую сферу прямо в кольцо.

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Напомним, Евгений Коноплянка находится в поисках нового клуба. Украинский футболист не отправился вместе с Шальке на сборы и поддерживает форму самостоятельно на базе "горняков". Главными претендентами на игрока сборной Украины являются турецкие гранды: Фенербахче и Бешикташ.

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