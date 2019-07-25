toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Коноплянка забросил мяч в баскетбольную корзину ударом через себя – эффектное видео

21:34 89 Читати українською
Коноплянка забросил мяч в баскетбольную корзину ударом через себя – эффектное видео
Евгений Коноплянка / Соцсети

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка продолжает поддерживать форму, пока не нашел новую команду.

Футболист Шальке загрузил эффектное видео, на котором набивает футбольный мяч, стоя спиной к баскетбольной корзине, а затем ударом через себя отправляет игровую сферу прямо в кольцо.

Наполи подписал Эльмаса – Фенербахче наконец может завершить трансфер Коноплянки

Напомним, Евгений Коноплянка находится в поисках нового клуба. Украинский футболист не отправился вместе с Шальке на сборы и поддерживает форму самостоятельно на базе "горняков". Главными претендентами на игрока сборной Украины являются турецкие гранды: Фенербахче и Бешикташ.

Мілевський, Коноплянка та Федецький грають за борщ, вино і футболку Мессі: Минай у "мріях" Михайла Кополовця

blog_ava
Динамо – Шахтер: Каштру назвал самого опасного игрока киевлян
12:45
912
Теги
Украинцы за рубежом Видеоновости Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
2
час
:
14
мин
Арсенал
01:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук