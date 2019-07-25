Коноплянка закинув м'яч у баскетбольний кошик ударом через себе – ефектне відео

Вінгер збірної України Євген Коноплянка продовжує підтримувати форму, поки не знайшов нову команду.

Футболіст Шальке завантажив ефектне відео, на якому набиває футбольни м'яч, стоячи спиною до баскетбольного кошика, а потім ударом через себе відправляє ігрову сферу прямо у кільце.

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Нагадаємо, Євген Коноплянка перебуває у пошуках нового клубу. Український футболіст не вирушив разом з Шальке на збори та підтримує форму самостійно на базі "гірників". Головними претендентами на гравця збірної України є турецькі гранди: Фенербахче та Бешикташ.

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