Кубок Польши, 1/16 финала

Жешув – Краковия – 4:3

Голы: Квечен, 14, Педро Виейра, 30, Бондаренко, 53, Горски, 84 – Сипляк, 28, Суецки, 37 (аг), Коноплянка, 45+1 (пен.)

Удаление: Ракощи, 90+6 (К)

В последнее время у Краковии очень непростые отношения с национальным Кубком. В прошлом году "полосатые" вылетели уже на стадии 1/32 финала, а в нынешнем продвинулись совсем немного дальше. Не помог даже скромный статус соперника – Жешув идет в нижней половине таблицы второго дивизиона Польши.

Уже к перерыву команды настреляли 5 голов. Финальный был в активе Коноплянки, четко реализовавшего пенальти ударом в нижний угол. Для Евгения это был третий гол в составе Краковии и первый за месяц.

Второй тайм оказался для команды украинца провальным. Гости пропустили в дебюте и на 84-й минуте встречи, когда Коноплянки на поле уже не было. 4:3 – Жешув сенсационно идет дальше, а Краковия может сосредоточиться на чемпионате, где также не блистает (всего 8 место).

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