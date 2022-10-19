Кубок Польщі, 1/16 фіналу

Жешув – Краковія – 4:3

Голи: Квєчєн, 14, Педро Віейра, 30, Бондаренко, 53, Горскі, 84 – Сіпляк, 28, Суєцкі, 37 (аг), Коноплянка, 45+1 (пен.)

Вилучення: Ракощі, 90+6 (К)

Останнім часом у Краковії дуже непрості стосунки з національним Кубком. Минулого року "смугасті" вилетіли вже на стадії 1/32 фіналу, а нинішнього просунулися зовсім трохи далі. Не допоміг навіть скромний статус суперника – Жешув йде у нижній половині таблиці другого дивізіону Польщі.

Вже до перерви команди настріляли 5 голів. Фінальний був у активі Коноплянки, який чітко реалізував пенальті ударом в нижній кут. Для Євгена це був третій гол у складі Краковії і перший за місяць.

Другий тайм виявився для команди українця провальним. Гості пропустили в дебюті і на 84-й хвилині зустрічі, коли Коноплянки на полі вже не було. 4:3 – Жешув сенсаційно крокує далі, а Краковія може зосередитися на чемпіонаті, де також не виблискує (всього 8 місце).

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