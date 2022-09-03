Полузащитник Краковии Евгений Коноплянка продолжил результативную серию украинцев в Европе в конце этой недели.

Чемпионат Польши 2022/23, 8-й тур

Краковия – Ракув – 2:0 (LIVE)

Голы: Коноплянка, 28, Ракочи, 32

Краковия Коноплянки сошлась в матче 8-го тура чемпионата Польши с Ракувом, цветf которого защищает Владислав Кочергин. Евгений продолжил свою результативную серию после забитого мяча в мидвике в игре Кубка Польши.

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Коноплянке доверили выполнение штрафного удара вблизи штрафной. Украинец отблагодарил партнеров за доверие, классно пробив в дальний нижний угол – голкипер не смог среагировать. По итогу первого тайма Краковия ведет в счете 2:0.

Добавим, что Коноплянка присоединился к Краковии зимой этого года, но впервые результативными действиями в Польше отметился на этой неделе в игре с ЛКС Лагувом из четвертого дивизиона. В чемпионате Польши это его первый гол.

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