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Коноплянка в Кубке Германии: главное оружие Шальке в руках украинца, хорошая статистика и неплохие оценки от СМИ

12:41 488 Читати українською
Коноплянка в Кубке Германии: главное оружие Шальке в руках украинца, хорошая статистика и неплохие оценки от СМИ
Евгений Коноплянка / S04
r.savriy Роман Саврий

Евгений Коноплянка сыграл за Шальке в тяжелом матче 1/16 финала Кубка Германии против Кельна, где его команда сумела пройти в следующий раунд лишь в серии пенальти – 1:1 (5:6). Представляем традиционный разбор игры украинца и реакцию немецких журналистов.

Доменико Тедеско опять провел активную ротацию, за что его критикуют в прессе, но схему на Кельн кардинально не менял. Евгений Коноплянка в своем втором матче подряд занял позицию в нападении Шальке – рядом с Бургшталлером. Судя по тенденции последних игр, украинец не готов провести на поле весь поединок. Его заменили в середине второго тайма.

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Коноплянка больше всего запомнился двумя эпизодами. Фирменное смещение с фланга в центр привело к классному удару в дальний угол, однако мяч разминулся с воротами. В конце первого тайма украинский форвард ворвался в чужую штрафную и претендовал на пенальти, но арбитр решил, что он упал по собственной инициативе – противоречивый эпизод.

При отсутствии Калиджури Евгений в кубковом матче был ответственным за стандарты – главное вчерашнее оружие Шальке. Гельзенкирхенцы плохо выглядели в атаке даже против лидера второй Бундеслиги. У команды Тедеско отсутствует четкий рисунок игры впереди, поэтому главная опасность шла после штрафных и угловых. Каждый из них выполнял Коноплянка, и делал это довольно неплохо, находя головы центрбеков. Но ни Налдо, ни Сане акцентировано пробить не могли.

Благодаря стандартам украинец отдал 5 ключевых передач на ворота Кельна. 6 из 10 кроссов нашли адресатов, а в целом Коно пасовал с точностью 85%. Правда, в некоторых моментах он терял момент для оптимального паса, перебирая инициативу на себя. С другой стороны, в дриблинге Евгений проявил себя достаточно успешно – все 4 попытки удачные.

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Свой единственный гол "кнаппен" забили уже после того, как украинец ушел с поля, однако такие показатели поспособствовали тому, что Коноплянка получил вторую лучшую оценку в составе Шальке от статистического портала SofaScore – 7.6. Только активный Харит и вратарь Нюбель, который выиграл серию пенальти, имеют на одну десятую больше.

Эта статистика украшает общее впечатление от игры Коно – он провел слабый матч, как и партнеры по нападению. Немецкие СМИ это отметили (традиционно напоминаем, что в Германии лучшая оценка – 1). Авторитетный Kicker наградил его 3 баллами – средний результат в команде.

Наряду с этим отмечается плохая игра Шальке в атаке: "На краю пропасти, решение Тедеско неэффективны". К критике команды присоединяются и другие издания.

Что касается Коноплянки, то на этот раз его действия не впечатлили журналистов. Westdeutsche Allgemeine Zeitung поставила ему оценку 4,5. В вакууме это плохой балл, но для вчерашнего матча Шальке – нормальный результат. Половина команды получила еще хуже оценки.

"Слишком часто шел в обводку вместо завершения эпизодов. Его удар на 19-й минуте вышел очень опасным – мяч пролетел рядом со штангой. После этого Коноплянка создал совсем мало, был слишком незаметным", – пишет репортер WAZ Кристоф Винкель.

Ruhr Nachrichten возмущаются тем, что на Коноплянке не поставили пенальти после нарушения правил от Шауба, но оценку Евгению ставят скромную – 4,5.

"Выполнил хороший дальний удар на 19-й минуте, но не забил. Впоследствии от него отвернулась удача, когда рефери решил не ставить пенальти после его дуэли с Шаубом. Коноплянка больше ничего не создал и на 67-й минуте вынужден был уступить место Эмболо" – рапортует рурский портал.

Назвать вчерашнее выступление удачным для себя Коноплянка не может. Впрочем, немного везения в двух ключевых моментах, лучшая игра партнеров после его подач на стандартах – и украинец мог стать героем. Евгений традиционно выбивается из общей картины Шальке, но в этом сезоне это хорошо – на фоне тотального спада он сохраняет свой уровень.

Издание Sport Bild накануне глобально оценило работу спортивного директора Шальке Кристиана Гайделя. Именно он привел Коноплянку на Фельтинс-Арену, поэтому в мониторинг попал и трансфер Евгения из Севильи. Журналисты не относят переход украинца ни к прорывам Гайделя, ни к его фейлам. 9 трансферов попали под определение "посредственных". Вот как характеризуют Коно – "важная альтернатива в команде, но ударной силой еще не стал".

Сам Кристиан Гайдель в недавнем интервью журналу Kicker защитил Евгения, оправдывая свои дорогие трансферы. "Мы все знаем слабые стороны Коноплянки, однако в отдельные дни он демонстрирует просто мировой класс. Это игрок, который делает на поле разницу".

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