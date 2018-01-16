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Кельн – Шальке – 1:1 (5:6 пен.) – видео голов и обзор матча

09:24 86 Читати українською
Кельн – Шальке – 1:1 (5:6 пен.) – видео голов и обзор матча
Кельн – Шальке 1:1 (5:6 пен.) – видео голов и обзор матча

Шальке победил Кельн в серии пенальти в 1/16 финала Кубка Германии. Смотрите видео голов и обзор матча Кельн – Шальке.

В матче 1/16 финала Кубка Германии Кельн дома принимал Шальке Евгения Коноплянки. Лидер второй Бундеслиги выигрывал почти до конца встречи, когда Набиль Бенталеб реализовал пенальти и сравнял счет.

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В экстратайме команды победителя не выявили, а в серии пенальти "кобальтовые" оказались сильнее.

Кубок Германии, 1/16 финала

Кельн – Шальке – 1:1 (5:6 в серии пенальти)

Голы: Кордоба, 48 – Бенталеб, 88 (пен.)

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