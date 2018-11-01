Коноплянка в Кубку Німеччини: головна зброя Шальке в руках українця, хороша статистика та непогані оцінки від ЗМІ

Євген Коноплянка відіграв за Шальке у важкому матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти Кельна, де його команда зуміла пройти в наступний раунд лише в серії пенальті – 1:1 (5:6). Представляємо традиційний розбір гри українця та реакцію німецьких журналістів.

Доменіко Тедеско вкотре провів активну ротацію, за що його критикують у пресі, але схему на Кельн кардинально не змінював. Євген Коноплянка у своєму другому матчі поспіль зайняв позицію в нападі Шальке – поруч з Бургшталлєром. Судячи з тенденції останніх ігор, українець не готовий провести на полі увесь поєдинок. Його замінили в середині другого тайму.

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Коноплянка найбільше запам'ятався двома епізодами. Фірмове зміщення з флангу в центр призвело до класного удару в дальній кут, однак м'яч розминувся з воротами. Наприкінці першого тайму український форвард увірвався у чужий штрафний майданчик і претендував на пенальті, але арбітр вирішив, що він впав за власною ініціативою – суперечливий епізод.

За відсутності Каліджурі Євген у кубковому матчі був відповідальним за стандарти – головну вчорашню зброю Шальке. Гельзенкірхенці погано виглядали в атаці навіть проти лідера Другої Бундесліги. У команди Тедеско відсутній чіткий малюнок гри попереду, тому головна небезпека йшла після штрафних і кутових. Кожен з них виконував Коноплянка, і робив це досить непогано, знаходячи голови центрбеків. Але ні Налдо, ні Сане акцентовано пробити не могли.

Завдяки стандартам українець віддав 5 ключових передач на ворота Кельна. 6 з 10 кросів знайшли адресатів, а загалом Коно пасував з точністю 85%. Щоправда, в деяких моментах він втрачав момент для оптимального пасу, беручи ініціативу на себе. З іншого боку, в дриблінгу Євген проявив себе досить успішно – всі 4 спроби вдалі.

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Свій єдиний гол "кнаппен" забили вже після того, як українець пішов з поля, однак такі показники посприяли тому, що Коноплянка отримав другу найкращу оцінку в складі Шальке від статистичного порталу SofaScore – 7.6. Лише активний Харіт і воротар Нюбель, який виграв серію пенальті, мають на одну десяту більше.

Ця статистика прикрашає загальне враження від гри Коно – він провів слабкий матч, як і партнери по нападу. Німецькі ЗМІ це відзначили (традиційно нагадуємо, що в Німеччині найкраща оцінка – 1). Авторитетний Kicker нагородив його 3 балами – середній результат в команді.

Поряд з цим відзначається погана гра Шальке в атаці: "На краю прірви, рішення Тедеско не є ефективними". До критики команди приєднуються й інші видання.

Що стосується Коноплянки, то цього разу його дії не вразили журналістів. Westdeutsche Allgemeine Zeitung поставила йому оцінку 4,5. У вакуумі це поганий бал, але для вчорашнього матчу Шальке – нормальний результат. Половина команди отримала ще гірші оцінки.

"Занадто часто йшов у дриблінг замість завершення епізодів. Його удар на 19-й хвилині вийшов дуже небезпечним – м'яч пролетів поруч зі стійкою. Після цього Коноплянка створив зовсім мало, був занадто непомітним", – пише репортер WAZ Крістоф Вінкель.

Ruhr Nachrichten обурюються тим, що на Коноплянці не поставили пенальті після порушення правил від Шауба, але оцінку Євгену ставлять скромну – 4,5.

"Виконав хороший дальній удар на 19-й хвилині, але не забив. Згодом від нього відвернулася удача, коли рефері вирішив не ставити пенальті після його дуелі з Шаубом. Коноплянка більше нічого не створив і на 67-й хвилині змушений був поступитися місцем Емболо", – рапортує рурський портал.

Назвати вчорашній виступ вдалим для себе Коноплянка не може. Втім, трішки удачі в двох ключових моментах, краща гра партнерів після його подач на стандартах – і українець міг стати героєм. Євген традиційно вибивається із загальної картини Шальке, але в цьому сезоні це добре – на фоні тотального спаду він зберігає свій рівень.

Видання Sport Bild напередодні глобально оцінило роботу спортивного директора Шальке Крістіана Гайделя. Саме він привів Коноплянку на Фельтінс-Арену, тому під моніторинг потрапив і трансфер Євгена з Севільї. Журналісти не відносять перехід українця ні до проривів Гайделя, ні до його фейлів. 9 трансферів попали під визначення "посередніх". Ось як характеризують Коно – "важлива альтернатива в команді, але ударною силою ще не став".

Сам Крістіан Гайдель у нещодавньому інтерв'ю журналу Kicker захистив Євгена, виправдовуючи свої дорогі трансфери. "Ми всі знаємо слабкі сторони Коноплянки, однак в окремі дні він демонструє просто світовий клас. Це гравець, який робить на полі різницю".

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