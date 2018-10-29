Коноплянка против Галатасарая в ЛЧ: хорошая игра на непривычной позиции, прекрасные оценки и похвала от немецких СМИ

Евгений Коноплянка прилично отыграл за Шальке в Лиге чемпионов против Галатасарая. Анализируем действия украинца и рассказываем, что о нем говорят в Германии после нулевой ничьи в Стамбуле.

Доменико Тедеско после месяца экспериментов вернулся к игре с тремя центрбеками – схема 5-3-2 (3-5-2). Евгений Коноплянка против Галатасарая вышел в нападении в паре с Брелем Эмболо. Украинец впервые в сезоне получил столь атакующую роль в стартовом составе. В начале чемпионата наставник в такой формации выпускал впереди Ута, Бургшталлера и Эмболо, а с переходом на "back 4" Евгений исполнял роль правого вингера.

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Мотивы Тедеско относительно Коноплянки были понятны. Евгений – лучший игрок Шальке в этом сезоне по части продвижения мяча вперед. Когда он на поле, то становится центральной фигурой в атаках команды. Партнеры доставляют мяч украинцу, после чего наступление "кнаппен" приобретает очертания и остроту.

Проникая в опасную зону перед воротами соперника, Коно отдает 2,7 ключевой передачи в среднем за матч – лучший результат в команде. Более креативного и эффективного футболиста Тедеско сейчас банально не имеет в составе.

Как следствие, на стамбульскую игру Евгения максимально освободили от защитных обязанностей и дали большую свободу впереди. Решение наставника было логичным, однако вопрос состоял в том, кто будет доставлять ему мяч. Замысел сработал – Коно имел моменты, которые должны были завершаться результативно. Он хорошо читал игру, выжидал ошибки соперников, внимательно действовал на офсайдной линии, эффективно смещался на фланг (классный навес на голову Эмболо) и уходил в глубину (пасом разогнал голевую атаку, где гол Эмболо отменили из-за офсайда).

Усилиями Коноплянки и партнеров Шальке солидно выиграл в матче по xG – 2.0 против 0.4 у Галатасарая.

На итоговом счете это не отразилось по трем причинам:

1. Отсутствие у Коно практики игры на острие. Он дважды выходил на свидание с голкипером, но в первом эпизоде не сумел нормально перебросить вратаря, а во втором – проиграл позицию защитнику и отпустил мяч.

2. Роскошная игра Фернандо Муслеры. Уругвайский голкипер совершил 6 сейвов. Половина из них – после ударов Коноплянки в створ его ворот. Выигрывал у Евгения ближние бои и доставал мяч из-под перекладины.

3. Ошибка арбитра. На 13 минуте выход украинца один на один с вратарем должен был заканчиваться пенальти. Муслера шипами пошел в ногу Евгению в штрафной (пусть он и избавился от мяча на мгновение раньше). Bild и Sky считают, что Бенуа Бастьен имел основания поставить пенальти, но одновременно говорят, что Коноплянка мог лучше распорядиться шансом.

"Когда я вспоминаю, какой пенальти нам поставили в игре с Порту, то просто не понимаю, как здесь можно было его не дать. Это недопустимо, два арбитра прекрасно видели столкновение", – цитирует спортивного директора Шальке Кристиана Гайделя Kicker.

"Уже на старте встречи нам не поставили пенальти, который, по моему мнению, был кристально чистым", – добавляет Доменико Тедеско.

Даже болельщики Галатасарая (которые давно не равнодушны к украинцу) в соцсетях признают, что претензии на 11-метровый – справедливы.

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Коноплянка – молодец. Он снова выделялся в составе Шальке, снова был остр – как в ключевых передачах, да и в завершающей стадии. Конечно, в обороне Евгений в основном лишь обозначал прессинг и не порол носом, впрочем, как только мяч оказывался у его команды – чаще других был в центре внимания.

Объективный статистический портал SofaScore поставил Коноплянке второй лучший балл в составе Шальке – 7.2 (только у голкипера Нюбеля выше).

Другой авторитетный сайт WhoScored в силу своей специфики подсчета традиционно дает оценку, которая хуже отражает реальное положение дел. Здесь Евгений получил только 6.8 – средний результат среди гельзенкирхенцев.

Рурские издания хвалят украинского форварда. Westdeutsche Allgemeine Zeitung назвала его лучшим игроком матча. Коноплянка вместе с Нюбелем и Стамбули получил 2 балла (в Германии лучшая оценка – 1).

"Должен был заработать пенальти за чистый фол Муслеры на 13 минуте. В конце первого тайма мог забивать, но его удар взял голкипер. Где была опасность, Коно почти всегда оказывался там", – пишет журналист WAZ Кристоф Винкель.

Даже критичные относительно Евгения Ruhr Nachrichten высоко оценили его старания в Стамбуле – оценка 2,5 от редакции. Опять же только молодой вратарь Александер Нюбель имеет высший балл.

"Игроку сборной Украины не повезло, когда он не получил пенальти на 13 минуте – это было бы справедливо. Непосредственно перед перерывом опасный удар Коноплянки потянул Муслера. Принес очень много пользы атаке Шальке, хотя и не забил", – пишет издание.

Коноплянка ушел с поля на 77 минуте – его заменил молодой проспект Стивен Скрибски. "После замен Коноплянки и Эмболо все увидели, насколько эти двое хорошо обеспечивали движение мяча впереди", – написал в твиттере один из известных болельщиков Шальке.

С такой игрой Евгений не потеряет место в стартовом составе "кнаппен". Он – один из немногих в команде, чье движение с мячом к чужим воротам регулярно заканчивается осмысленной атакой. Правда, постоянные эксперименты Доменико Тедеско делают невозможным прогноз – на какой позиции и в какой схеме будет действовать украинец.

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