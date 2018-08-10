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Коноплянка тренируется по индивидуальной программе

18:52 67 Читати українською
Коноплянка тренируется по индивидуальной программе
Евгений Коноплянка / Twitter Шальке

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка продолжает восстанавливаться после повреждения.

Вингер Шальке Евгений Коноплянка тренируется по индивидуальной программе, однако близок к возвращению в общую группу.

Украинец во время тренировочной сессии "горняков" занимался беговой работой.

Коноплянка может продолжить карьеру в Эспаньоле и готов ради этого идти на уступки

Ранее сообщалось, что Коноплянка успеет восстановиться к старту сезона в Бундеслиге.

Напомним, 28-летний футболист недавно получил травму бедра во время тренировки команды.

К слову, чемпионат Германии Шальке начнет 25 августа поединком против Вольфсбурга

В прошлом сезоне Коно провел 27 матчей в Бундеслиге, где отличился 4 голами и 5 ассистов.

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Шальке Шальке Германия Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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