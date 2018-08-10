Півзахисник Шальке Євген Коноплянка продовжує відновлюватись після пошкодження.

Вінгер Шальке Євген Коноплянка тренується за індивідуальною програмою, проте близький до повернення у загальну групу.

Українець під час тренувальної сесії "гірників" займався біговою роботою.

Коноплянка може продовжити кар'єру в Еспаньйолі та готовий заради цього йти на поступки

Раніше повідомлялось, що Коноплянка встигне відновитись до старту сезону в Бундеслізі.

Нагадаємо, 28-річний футболіст нещодавно отримав травму стегна під час тренування команди.

До слова, чемпіонат Німеччини Шальке розпочне 25 серпня поєдинком проти Вольфсбурга

У минулому сезоні Коно провів 27 матчів у Бундеслізі, де відзначився 4 голами та 5 асистами.

Ярмоленко коштує, як Мхітарян і зірки МЮ, а Коноплянка – не в топ-10 Шальке: ціни українців у Fantasy АПЛ і Бундесліги