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Коноплянка тренується за індивідуальною програмою

18:52 115 Читать на русском
Коноплянка тренується за індивідуальною програмою
Євген Коноплянка / Twitter Шальке

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка продовжує відновлюватись після пошкодження.

Вінгер Шальке Євген Коноплянка тренується за індивідуальною програмою, проте близький до повернення у загальну групу.

Українець під час тренувальної сесії "гірників" займався біговою роботою.

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Раніше повідомлялось, що Коноплянка встигне відновитись до старту сезону в Бундеслізі.

Нагадаємо, 28-річний футболіст нещодавно отримав травму стегна під час тренування команди.

До слова, чемпіонат Німеччини Шальке розпочне 25 серпня поєдинком проти Вольфсбурга

У минулому сезоні Коно провів 27 матчів у Бундеслізі, де відзначився 4 голами та 5 асистами.

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Теги
Шальке Шальке Німеччина Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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