Коноплянка травмировался на тренировке Шальке

Украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка получил травму во время тренировки.

Украинский полузащитник досрочно покинул тренировку из-за повреждения, сообщает издание Ruhr Nachrichten.

Коноплянка может продолжить карьеру в Эспаньоле и готов ради этого идти на уступки

Во время занятия Евгений столкнулся с партнером по команде, после чего не смог продолжить тренировку. Коноплянка покинул поле держась за левое бедро.

О степени тяжести травмы пока неизвестно.

В прошлом сезоне, Коно провел 27 матчей в Бундеслиге, где отличился 4 голами и 5 ассистами.