Коноплянка согласовал контракт с Фенербахче – турецкие СМИ назвали зарплату украинца

Коноплянка на пути в Турцию

Полузащитник Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Переговоры между 29-летним футболистом и стамбульским Фенербахче находятся на завершающей стадии, информирует портал Acunn.com.

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Турецкий гранд заплатит Шальке за трансфер Коноплянки 2,5 млн евро, хотя гельзенкирхенский клуб требовал около 4 млн.

Зарплата лидера сборной Украины в турецком первенстве должна составить 2 млн евро в год. По неофициальной информации, в Шальке экс-вингер Днепра и Севильи получал больше 4 млн евро.

Переезд Коноплянки на Шюкрю Сараджоглу вроде бы стал реальностью после переговоров агента игрока Фали Рамадани с представителями Фенербахче, которые состоялись вчера, 11 июля.

"Коноплянка рассматривает варианты из Турции, однако его приоритет - остаться в топ-чемпионате", – Цыганык

Напомним, что в прошлом сезоне Коноплянка провел лишь 13 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом.

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