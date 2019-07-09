"Коноплянка рассматривает варианты из Турции, однако его приоритет - остаться в топ-чемпионате", – Цыганык

Вингер Шальке Евгений Коноплянка не спешит с решением относительно своего нового клуба.

"Ситуацию контролирует сам Коноплянка и его агент, которому он доверяет. Скоро все решится. Слова президента Бешикташа о том, что Евгений не хочет играть в Турции? Каждый футболист хочет выступать в одном из топ-5 европейских чемпионатов. Особенно, когда ты там поиграл. Коноплянка хочет там остаться и ждет достойного предложения.

"Коноплянка не хочет играть в Турции, не стоит тратить время", – президент Бешикташа предупредил владельца Фенербахче

Уверен, что варианты с Фенербахче и Бешикташем у него есть, и он их серьезно рассматривает. Сейчас не нужно спешить", – заявил Цыганык в эфире программы ЦиганикLIVE.

Коноплянка получил дополнительный отпуск – Шальке позволил украинцу вести переговоры с другими клубами

Напомним, ранее руководство Шальке заявило, что не рассчитывает на Коноплянку в новом сезоне, поэтому ему стоит поискать новый клуб.