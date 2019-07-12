Коноплянка узгодив контракт з Фенербахче – турецькі ЗМІ назвали зарплату українця

Коноплянка на шляху в Туреччину

Півзахисник Шальке та збірної України Євген Коноплянка, швидше за все, продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Перемовини між 29-річним футболістом та стамбульським Фенербахче перебувають на завершальній стадії, інформує портал Acunn.com.

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Турецький гранд заплатить Шальке за трансфер Коноплянки 2,5 млн євро, хоча раніше гельзенкірхенський клуб вимагав близько 4 млн.

Зарплата лідера збірної України у турецькій першості повинна скласти 2 млн євро на рік. За неофіційною інформацією, в Шальке екс-вінгер Дніпра і Севільї отримував більше 4 млн євро.

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Переїзд Коноплянки на Шюкрю Сараджоглу начебто став реальністю після перемовин агента гравця Фалі Рамадані з представниками Фенербахче, які відбулись вчора, 11 липня.

Нагадаємо, що у попередньому сезоні Коноплянка провів лише 13 матчів у Бундеслізі, відзначившись одним голом.

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