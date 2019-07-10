Коноплянка не попал на командное фото Шальке на сезон 2019/20

Немецкий клуб не скрывает своего желания избавиться от вингера.

Шальке в официальном твиттере опубликовал фотосессию основного состава команды перед стартом сезона 2019/2020.

"Коноплянка рассматривает варианты из Турции, однако его приоритет - остаться в топ-чемпионате", – Цыганык

Среди всех игроков болельщики так и не увидели Евгения Коноплянку, которого активно связывают с переходом в новый клуб. Основными претендентами на 29-летнего украинца называют Фенербахче и Бешикташ.

Коноплянка получил дополнительный отпуск – Шальке позволил украинцу вести переговоры с другими клубами

В прошлом сезоне игрок сборной Украины провел в Бундеслиге всего 13 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.