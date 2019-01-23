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Коноплянка шокировал Бешикташ своими аппетитами по зарплате – украинец хочет 4,5 миллиона евро в год

23 января 11:23 543 Читати українською
Коноплянка шокировал Бешикташ своими аппетитами по зарплате – украинец хочет 4,5 миллиона евро в год
Евгений Коноплянка / фото: FourFourTwo

Вингер Шальке Евгений Коноплянка запросил у Бешикташа слишком большую зарплату.

Бешикташ, который недавно продал Райана Бабеля в Фулхэм, чтобы разгрузить зарплатные ведомости, шокирован суммой, которую требует Евгений Коноплянка.

Коноплянка вернулся к тренировкам с Шальке

По сообщениям турецкого издания Haber1903, 29-летний украинец хочет получать в Турции 4,5 миллиона евро за сезон. Зарплата украинца в Шальке составляет 3,5 миллиона евро.

Коноплянка все еще может перейти в Бешикташ из-за потенциального ухода Куарежмы, – агент ФИФА

Заметим, что в текущем сезоне Коноплянка провел за Шальке только 14 матчей во всех турнирах. Вингер отметился 2 результативными передачами.

Топ-5 клубів, де Коноплянка міг би реанімувати кар'єру: від сонячної Каталонії до сенсаційного повернення в УПЛ

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