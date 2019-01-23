Коноплянка шокував Бешикташ своїми апетитами щодо зарплати – українець хоче 4,5 мільйона євро на рік

Вінгер Шальке Євген Коноплянка запросив у Бешикташа надто велику зарплату.

Бешикташ, який нещодавно продав Раяна Бабеля у Фулхем, аби розвантажити зарплатні відомості, шокований сумою, яку вимагає Євген Коноплянка.

Коноплянка повернувся до тренувань з Шальке

За повідомленнями турецького видання Haber1903, 29-річний українець хоче отримувати у Туреччині 4,5 мільйона євро за сезон. Зарплата українця в Шальке становить 3,5 мільйона євро.

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Зауважимо, що у поточному сезоні Коноплянка провів за Шальке лише 14 матчів у всіх турнірах. Вінгер відзначився 2 результативними передачами.

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