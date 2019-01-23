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Коноплянка шокував Бешикташ своїми апетитами щодо зарплати – українець хоче 4,5 мільйона євро на рік

11:23 1410 Читать на русском
Коноплянка шокував Бешикташ своїми апетитами щодо зарплати – українець хоче 4,5 мільйона євро на рік
Євген Коноплянка / фото: FourFourTwo

Вінгер Шальке Євген Коноплянка запросив у Бешикташа надто велику зарплату.

Бешикташ, який нещодавно продав Раяна Бабеля у Фулхем, аби розвантажити зарплатні відомості, шокований сумою, яку вимагає Євген Коноплянка.

Коноплянка повернувся до тренувань з Шальке

За повідомленнями турецького видання Haber1903, 29-річний українець хоче отримувати у Туреччині 4,5 мільйона євро за сезон. Зарплата українця в Шальке становить 3,5 мільйона євро.

Коноплянка все ще може перейти у Бешикташ через потенційний відхід Куарежми, – агент ФІФА

Зауважимо, що у поточному сезоні Коноплянка провів за Шальке лише 14 матчів у всіх турнірах. Вінгер відзначився 2 результативними передачами.

Топ-5 клубів, де Коноплянка міг би реанімувати кар'єру: від сонячної Каталонії до сенсаційного повернення в УПЛ

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