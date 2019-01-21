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Коноплянка вернулся к тренировкам с Шальке

21 января 21:25 181 Читати українською
Коноплянка вернулся к тренировкам с Шальке
Евгений Коноплянка / фото: Kicker

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка после выздоровления готов помочь своей команде.

Атакующий хавбек Шальке Евгений Коноплянка преодолел болезнь и вернулся к тренировкам с командой. Гельзенкирхенцы выложили в Twitter видеоролик, в котором украинец занимается вместе с партнерами по команде.

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Напомним, Коноплянка не попал даже в заявку Шальке на матч 18 тура Бундеслиги против Вольфсбурга из-за проблем со здоровьем. Также ранее сообщалось, что лидер сборной Украины близок к уходу из клуба. На украинца претендуют команды из турецкого чемпионата.

В текущем сезоне Евгений сыграл за Шальке 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Теги
Германия Украинцы за рубежом Шальке Шальке Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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