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Коноплянка все еще может перейти в Бешикташ из-за потенциального ухода Куарежмы, – агент ФИФА

20 января 23:49 248 Читати українською
Коноплянка все еще может перейти в Бешикташ из-за потенциального ухода Куарежмы, – агент ФИФА
Евгений Коноплянка / Соцсети

Агент ФИФА Алааддин Гювен Мемис рассказал, почему Бешикташ может вернуться к идее с трансфером Евгения Коноплянки.

"Шенол Гюнеш думает о том, как правильно потратить деньги, которые есть у клуба на трансферы. Первоочередным приобретением для Гюнеша был защитник, так как команда нуждалась в усилении обороны.

Наставник Бешикташа заявил, что ему не нужен Коноплянка

Но сначала ушел Бабель, сейчас может уйти из команды Куарежма. Поэтому ситуация изменилась. Теперь тренеру "орлов" потребуется Коноплянка, именно он должен стать тем, кто сможет заменить Куарежму и Бабеля.

Коноплянка не попал даже в заявку Шальке на матч против Вольфсбурга

Но Бешикташ может себе позволить только аренду украинца. При этом и для Коноплянки работа с Шенолом Гюнешем может положительно повлиять на его карьеру, так как турецкий тренер считается хорошим учителем, который умеет работать с талантливыми футболистами", – цитирует агента ФИФА footboom.

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