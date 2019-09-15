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Коноплянка проявив себе прекрасно, далі буде ще краще, – тренер Шахтаря Северіно

00:25 202 Читать на русском
Коноплянка проявив себе прекрасно, далі буде ще краще, – тренер Шахтаря Северіно
Євген Коноплянка / фото ФК Шахтар

Асистент головного тренера Луїша Каштру Вітор Северіно оцінив дебют Євгена Коноплянки у матчі проти Зорі (4:3).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
89’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
Богдан Лєднєв 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
86’ Богдан Лєднєв
89’ Жуніор Мораєс

"Коноплянка зіграв добре. Однак наша філософія – в колективних діях. Ми випустили Євгена, але також змінили структуру: поставили Тайсона на позицію "десятки", Марлоса змістили ширше. Тобто змінили багато речей, не тільки випустили Коноплянку.

Шахтар – Зоря – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Відповідь на ваше запитання: він проявив себе чудово, а далі може виступати ще краще. Але ми завжди будемо дивитися в цілому на загальнокомандну роботу", – цитує Северіно офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар перестріляв Зорю в надрезультативному матчі (4:3), а Коноплянка відзначився асистом у дебютному матчі.

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blog_ava
Шахтар – Зоря: Коноплянка як джокер, трагічний рок-н-рол Скрипника і багато тривожних сигналів перед стартом в ЛЧ
14 вересня
13211
Теги
Шахтар - Зоря Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шахтар Шахтар
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