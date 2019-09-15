Коноплянка проявив себе прекрасно, далі буде ще краще, – тренер Шахтаря Северіно

Асистент головного тренера Луїша Каштру Вітор Северіно оцінив дебют Євгена Коноплянки у матчі проти Зорі (4:3).

"Коноплянка зіграв добре. Однак наша філософія – в колективних діях. Ми випустили Євгена, але також змінили структуру: поставили Тайсона на позицію "десятки", Марлоса змістили ширше. Тобто змінили багато речей, не тільки випустили Коноплянку.

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Відповідь на ваше запитання: він проявив себе чудово, а далі може виступати ще краще. Але ми завжди будемо дивитися в цілому на загальнокомандну роботу", – цитує Северіно офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар перестріляв Зорю в надрезультативному матчі (4:3), а Коноплянка відзначився асистом у дебютному матчі.

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