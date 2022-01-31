"Думаю, що Коноплянка нікуди не перейде. У нього ще півроку контракт і йому доведеться працювати з Шахтарем.

Коноплянка визначився з наступним клубом – відомі умови контракту українця

Де Дзербі не має на нього планів. В Європі сьогодні останній трансферний день, і я не знаю, що може статися за буквально кілька годин. Через це я думаю, що Євген Коноплянка буде відпрацьовувати свій контракт в Шахтарі до кінця", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, раніше ЗМІ заявляли про вже узгоджений контракт з ЛАСКом. Австрійський клуб, буцімто, обіцяв українцю стабільну ігрову практику, а Шахтар погодився достроково розірвати угоду зі своїм футболістом.

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