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Коноплянка остался в запасе на матч с РБ Лейпциг

28 октября 15:51 53 Читати українською
Коноплянка остался в запасе на матч с РБ Лейпциг
Евгений Коноплянка / соцсети

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско оставил хавбека Евгения Коноплянку на скамейке запасных в выездном матче 9 тура Бундеслиги против РБ Лейпциг.

Евгений Коноплянка начнет выездной матч против РБ Лейпциг в запасе по решению главного тренера Шальке Доменико Тедеско.

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Состав РБ Лейпциг: Гулачи, Орбан, Упамекано, Забитцер, Поульсен, Вернер, Ильзанкер, Мукиеле, Хальстенберг, Лаймер, Демме

Состав Шальке: Нюбель, Маккенни, Мендил, Настасич, Ут, Сердар, Бенталеб, Стамбули, Калиджури, Сане, Эмболо

Матч начнется в 16:30 по киевскому времени.

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Германия9 турРед Булл Арена (Лейпциг)

РБ Лейпциг - Шальке: Воскресенье 28 октября 2018

РБ Лейпциг
Матч окончен
0 : 0
Шальке
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Теги
Германия Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Шальке
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