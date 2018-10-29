Коноплянка остался в запасе на матч с РБ Лейпциг

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско оставил хавбека Евгения Коноплянку на скамейке запасных в выездном матче 9 тура Бундеслиги против РБ Лейпциг.
Евгений Коноплянка начнет выездной матч против РБ Лейпциг в запасе по решению главного тренера Шальке Доменико Тедеско.
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Состав РБ Лейпциг: Гулачи, Орбан, Упамекано, Забитцер, Поульсен, Вернер, Ильзанкер, Мукиеле, Хальстенберг, Лаймер, Демме
Состав Шальке: Нюбель, Маккенни, Мендил, Настасич, Ут, Сердар, Бенталеб, Стамбули, Калиджури, Сане, Эмболо
Матч начнется в 16:30 по киевскому времени.
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