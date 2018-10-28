Коноплянка залишився в запасі на матч із РБ Лейпциг

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско залишив хавбека Євгена Коноплянку на лаві запасних в виїзному матчі 9 туру Бундесліги проти РБ Лейпциг.
Євген Коноплянка розпочне виїзний матч проти РБ Лейпциг у запасі за рішенням головного тренера Шальке Доменіко Тедеско.
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Склад РБ Лейпциг: Гулачі, Орбан, Упамекано, Забітцер, Поульсен, Вернер, Ільзанкер, Мукіеле, Хальстенберг, Лаймер, Демме
Склад Шальке: Нюбель, Маккенні, Менділ, Настасіч, Ут, Сердар, Бенталеб, Стамбулі, Каліджурі, Сане, Емболо
Матч розпочнеться о 16:30 за київським часом.
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