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Коноплянка залишився в запасі на матч із РБ Лейпциг

15:51 176 Читать на русском
Коноплянка залишився в запасі на матч із РБ Лейпциг
Євген Коноплянка / соцмережі

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско залишив хавбека Євгена Коноплянку на лаві запасних в виїзному матчі 9 туру Бундесліги проти РБ Лейпциг.

Євген Коноплянка розпочне виїзний матч проти РБ Лейпциг у запасі за рішенням головного тренера Шальке Доменіко Тедеско.

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Склад РБ Лейпциг: Гулачі, Орбан, Упамекано, Забітцер, Поульсен, Вернер, Ільзанкер, Мукіеле, Хальстенберг, Лаймер, Демме

Склад Шальке: Нюбель, Маккенні, Менділ, Настасіч, Ут, Сердар, Бенталеб, Стамбулі, Каліджурі, Сане, Емболо

Матч розпочнеться о 16:30 за київським часом.

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РБ Лейпциг - Шальке: Неділя 28 жовтня 2018

РБ Лейпциг
Матч завершено
0 : 0
Шальке
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Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Шальке
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