"Сейчас мы не рассматриваем кандидатуру Коноплянки, потому что у нас другой вектор развития.

Йовичевич прокомментировал возможность перехода Коноплянки в СК Днепр-1

Думаю, что Евгений покажет себя на высоком уровне, но у нас другие приоритеты. Возможно, со временем, но не сейчас", – заявил Русол в комментарии клубной пресс-службе .

Напомним, Коноплянка не отправился с Шахтером на зимние сборы и находится в поисках нового клуба. В текущей кампании полузащитник наиграл всего 47 минут, его контракт с "горняками" истекает 30 июня этого года.

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