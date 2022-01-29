Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка перебуває за крок до повернення в Європу. Досвідчений українець узгодив контракт з австрійським ЛАСКом.

Євген Коноплянка погодився приєднатись до ЛАСКа, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Австрійський клуб узгодив контракт з українським півзахисником на 1,5 року. Проте з вини ЛАСКа завершення трансферу гальмується, тому 32-річний Коно ще не відкидає варіант з турецькою Суперлігою, де йому пропонували кращі фінансові умови. Зокрема, один із тамтешніх клубів пропонує на 200 тисяч більшу зарплатню (валюта не вказана).

Шахтар погодився достроково розірвати контракт з Євгеном без будь-яких штрафів, але юридично сторони ще не припинили співпрацю. Атакувальний хавбек не поїхав з командою на збори в Туреччину і займається пошуком нового клубу.

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