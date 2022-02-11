Український півзахисник Євген Коноплянка вкотре спробує реанімувати свою кар'єру. Атакувальний хавбек розірвав контракт із Шахтарем та перебрався у чемпіонат Польщі.

Вже екс-гравець Шахтаря Євген Коноплянка продовжить свої виступи у Краковії, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

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Угода розрахована до кінця сезону 2021/22 та містить опцію продовження на один рік. Євген підписав контракт з краківським клубом на правах вільного агента. У Краковії українець гратиме під 80-м номером.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у Шахтар на початку вересня 2019 року з німецького Шальке за 1,8 млн євро. У поточному сезоні він лише двічі вийшов на поле, награвши сумарно 47 хвилин. Роберто Де Дзербі взимку не взяв його на збори в Туреччину, після чого вінгер розпочав пошуки нового клубу.

У своїй кар'єрі Євген встиг пограти також за Дніпро (де й зробив собі ім'я) та Севілью. За збірну України провів 86 матчів, в яких забив 21 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.

До слова, Краковія після 20-ти турів йде у турнірній таблиці польської Екстракляси дев'ятою, маючи у своєму активі 27 очок.

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