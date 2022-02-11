Краковия согласовала все главные детали перехода 32-летнего украинца. Осталось успешно пройти медосмотр и поставить подпись, утверждают Sportowe Fakty.

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Шахтер поставил жесткое условие перед расторжением контракта – Коноплянка не имеет права переходить в другой клуб УПЛ. У полузащитника также было предложение из Турции, однако тамошняя Суперлига отпугнула финансовой нестабильностью. Ветеран отчаянно хочет вернуться в сборную Украины, потому приоритетом была не зарплата, а регулярная игровая практика. В Шахтере он получал 1,5 млн евро за сезон, но в Краковии даже главные звезды зарабатывают всего около 220 тысяч евро.

Напомним, в текущем сезоне Коноплянка дважды вышел на поле, наиграв 47 минут. Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби даже не взял его на сборы в Турцию.

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