"Мне больше нравится оранжевый комплект формы. Яркий цвет Шахтера. Мое восстановление от травмы? Если бы вы видели, как у нас на тренировках язык выпадал, когда 40 градусов и две тренировки – это нелегко. Но уже начал тренироваться в общей группе. Чувствую себя уже слава богу. Хочу набрать форму.

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Де Дзерби сильно гоняет команду? Здесь не угадаешь, как сказать правильно. Скажу: "Слабо", то завтра донесут и скажут, что надо сильнее. Нет, все замечательно. Выступление сборной Украины на Евро-2020? Горжусь ребятами, супер. Против Англии видели, что у них сильная команда, они были на ходу, поэтому мы сделали максимум того, что могли. Но этот максимум был приятным.

Цель на сезон? Думаю, вы понимаете сами, что мы не можем второй год подряд упускать первое место. Будем грызть землю, чтобы быть первыми", – поделился Коноплянка в комментарии Tribuna.

К слову, Евгений провел лишь 14 матчей в прошлом сезоне в составе Шахтера, не отметившись результативными действиями.

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