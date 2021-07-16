"Мені більше подобається помаранчевий комплект форми. Яскравий, колір Шахтаря. Моє відновлення від травми? Якби ви бачили, як у нас на тренуваннях мову випадав, коли 40 градусів і два тренування – то нелегко. Але вже почав тренуватися в загальній групі. Відчуваю себе вже слава богу. Прагну набрати форму.

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Де Дзербі сильно ганяє команду? Тут не вгадаєш, як сказати правильно. Скажу: "Слабко", то завтра донесуть і скажуть, що треба сильніше. Ні, все чудово. Виступ збірної України на Євро-2020? Пишаюся хлопцями, супер. Проти Англії бачили, що у них сильна команда, вони були на ходу, тому ми зробили максимум того, що могли. Але цей максимум був приємним.

Мета на сезон? Думаю, ви розумієте самі, що ми не можемо другий рік поспіль упускати перше місце. Будемо гризти землю, щоб бути першими", – поділився Коноплянка у коментарі Tribuna.

До слова, Євген провів лише 14 матчів у минулому сезоні у складі Шахтаря, не відзначившись результативними діями.

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