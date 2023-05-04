"Этот футболист продемонстрировал свой уровень как в Украине, так и во всей Европе. Думаю, что он свои лучшие годы уже отыграл, но так же, как и Лукаш Подольски (Гурник) или Камиль Гросицки (Погонь), ушел в команду чемпионата Польши.

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Хотя мог поехать зарабатывать в Китай. Но пришел сюда, чтобы развивать польский футбол. Женя пришел не зарабатывать, а получать удовольствие от футбола и помогать команде.

А насчет вызова в сборную Украины... В любом случае такие футболисты должны быть в национальной команде. Он будет держать раздевалку, команду, потому что Ярмоленко, Коноплянка и другие старожилы прошли несколько поколений и могут что-то подсказать молодым, даже если они не на поле", – сказал Петров в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, в текущем сезоне Коноплянка провел за Краковию 24 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Евгений также принял участие в матче отбора на Евро-2024 против Англии, впервые сыграв за сборную Украины с сентября 2020 года.

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