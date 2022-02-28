Украинец Евгений Коноплянка впервые сыграл за команду из Кракова. Это случилось в матче против Термалики, который завершился сенсацией.

Чемпионат Польши, 23 тур

Краковия – Термалика – 1:2

Голы: Лошай, 48 – Мешанович, 39, 42

Перед стартом поединка игроки обеих команд вышли на поле в футболках с призывами остановить российскую агрессию. На одежде также был изображён флаг Украины. В старте Термалики вышел Артем Путивцев, а Коноплянка остался в запасе хозяев.

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Перед перерывом Термалика забила дважды и завершила первую 45-минутку с комфортным счетом. На второй тайм вышел Евгений Коноплянка, для которого это был дебют за Краковию. Почти сразу хозяева забили, гол в свой актив записал Лошай.

Этот гол стал последним в матче – сенсационная победа последней команды чемпионата. Краковия осталась на 7 месте (31 очко). Термалика замыкает турнирную таблицу (19 баллов).

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