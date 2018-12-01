Коноплянка – лучший бомбардир сборной Украины в 2018 году

В текущем году вингер сборной Украины Евгений Коноплянка отмечался в воротах соперника 4 раза.

В 2018 году лучшим бомбардиром нашей сборной стал полузащитник немецкого Шальке Евгений Коноплянка, сообщает официальный сайт ФФУ.

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На счету Коноплянки 4 забитых мяча: дубль в ворота Албании и голы в матчах со Словакией и Чехией в Лиге наций. На один точный удар меньше у Андрея Ярмоленко, который расписывался в воротах Албании (дважды) и Словакии. Два гола на свой счет записал Руслан Малиновский (Италии и Чехии). По одному мячу забивали Артем Кравец (Саудовской Аравии), Александр Караваев (Японии) и Александр Зинченко (Чехии). Еще один мяч в свои ворота забили японцы.

По системе "гол+пас" в 2018 году также впереди всех Евгений Коноплянка с Андреем Ярмоленко, у которых по две результативные передачи.

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