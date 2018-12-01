Коноплянка – найкращий бомбардир збірної України у 2018 році

У поточному році вінгер збірної України Євген Коноплянка відзначався у воротах суперника 4 рази.

У 2018 році найкращим бомбардиром нашої національної збірної став півзахисник німецького Шальке Євген Коноплянка, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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На рахунку Коноплянки 4 забиті м'ячі: дубль у ворота Албанії та голи у матчах зі Словаччиною та Чехією у Лізі націй. На один влучний удар менше в Андрія Ярмоленка, який розписувався у воротах Албанії (двічі) та Словаччини. Два голи на свій рахунок записав Руслан Маліновський (Італії та Чехії). По одному м’ячу забивали Артем Кравець (Саудівській Аравії), Олександр Караваєв (Японії) та Олександр Зінченко (Чехії). Ще один м’яч у власні ворота забили японці.

За системою "гол+пас" у 2018 році також попереду всіх Євген Коноплянка з Андрієм Ярмоленком, у яких по дві результативні передачі.

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