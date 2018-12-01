Таблиця коефіцієнтів УЄФА: перемоги Шахтаря та Динамо не допомогли Україні зменшити відставання від Бельгії

За підсумками 5 туру єврокубків Україна набрала 4 очки в таблиці коефіцієнтів УЄФА та продовжує посідати 9 сходинку.

Цього тижня Україна поповнила свою скарбничку в таблиці коефіцієнтів УЄФА 4 очками, тобто 0,8 балами. Постарались Шахтар та Динамо – "гірники" здобули першу перемогу в Лізі чемпіонів 2018/19, обігравши Хоффенхайм, а Динамо на виїзді мінімально здолало Астану та гарантувало собі вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи. Шахтар завдяки перемозі над німцями теж зберіг непогані шанси на євровесну.

Полтавська Ворскла не змогла взяти бодай очко, без шансів поступившись Арсеналу на київському НСК Олімпійський.

Загалом Динамо в сезоні 2018/19 здобуло вже 10 очок, Шахтар – 8. 2 бали в активі Ворскли, по по 1,5 очка набрали Зоря та Маріуполь.

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Таким чином у сезоні 2018/19 українські клуби сумарно набрали 4,600 балів. Всього ж за останні 5 років Україна набрала 37,900 балів та продовжує посідати 9 сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Бельгія, яка за підсумками 4 туру випередила Україну, тепер збільшила свій відрив, який вже складає 0,4 бала. Такий результат бельгійцям принесли нічиї Генка, Андерлехта та Брюгге плюс перемога Стандарда. При цьому у Бельгії залишається більше кількість команд у єврокубках – 4 проти 3 в України.

На 10 позиції продовжує розміщуватись Туреччина, в активі якої 33.800 балів. Варто відзначити, що 7, 8 та 9 місця дають право на однакове представництво команд у єврокубках. А от 10 сходинка змусить віце-чемпіона починати шлях до Ліги чемпіонів не з третього раунду кваліфікації, а з другого.

При цьому такий сумний підсумок для України є доволі ймовірним – адже влітку 2019 року у нас відпаде 10 балів, а у Туреччини лише 6. Оскільки розрив прямо зараз складає близько 4 балів, Україні кров з носу необхідно завершити єврокубковий сезон з кращим показником, ніж у Туреччини. При цьому у турків також наразі залишились 4 команди в єврокубках.

Верхівка рейтингу залишилась без змін – Іспанія, Англія та Італія.

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