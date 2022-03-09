Защитник Шахтера Ефим Конопля и его избранница Анастасия Гладун сообщили радостное известие на фоне войны.

Пара довольно скромно расписалась, продемонстрировав на общем фото одинаковые кольца на пальцах друг друга.

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"Новая семья", – дописали Конопля и его невеста в комментарии в Instagram. Добавим, что Анастасия является бывшей девушкой защитника Динамо Дениса Попова, с которым у девушки был конфликт по этому поводу.

Отметим, что об отношениях Конопли и Гладун стало известно в конце 2020 года – тогда игрок Шахтера выложил совместное фото с красавицей в соцсетях.

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