Захисник Шахтаря Юхим Конопля та його обраниця Анастасія Гладун повідомили радісну звістку на фоні війни.

Пара досить скромно розписалася, продемонструвавши на спільному фото однакові обручки на пальцях одне одного.

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"Нова сім'я", – дописали Конопля та його наречена у дописі в Instagram. Додамо, що Анастасія є колишньою дівчиною захисника Динамо Дениса Попова, з яким дівчина мала конфлікт з цього приводу.

Зазначимо, що про стосунки Коноплі та Гладун стало відомо наприкінці 2020 року – тоді гравець Шахтаря виклав спільне фото з красунею у соцмережах.

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