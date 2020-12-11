Виктория – жена Евгения Коноплянки – знает, как правильно проводить свободное время.

Евгений и Виктория / Фото из соцсетей

Любимая Евгения Коноплянки приняла участие в откровенной фотосессии. Обнаженное тело прикрывал только стильный желтый пиджак.

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"Когда ты любишь то, что на тебе надето, одежда оживает", – философски красиво написала Виктория в своем Instagram.

Заметим, ее муж Евгений пока занимается по индивидуальной программе, восстанавливаясь после повреждения. Травму мышцы бедра хавбек получил в перенесенном матче 2-го тура против Руха.

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