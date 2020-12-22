Захисник Шахтаря Юхим Конопля, який виступає на правах оренди у Десні, опублікував фото з відпочинку зі спокусливою дівчиною. Коханою 21-річного оборонця стала Анастасія Гладун, яка не вперше з'являється у навколофутбольному просторі.

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Справа в тому, що ще минулого року красуня залишала романтичні коментарі під спільними фото із динамівцем Денисом Поповим, з яким у неї був роман до весни 2020-го.

Нагадаємо, не так давно колишня дівчина форварда Динамо Владислава Супряги Дарія Савіна також вкрала серце гравця Шахтаря Валерія Бондаря. Судячи зі спільних фото в Instagram, Анастасія та Дарія є хорошими подругами.

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