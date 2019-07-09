"КОНМЕБОЛ убивает футбол", – легендарный Чилаверт поддержал Месси

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт поддержал лидера аргентинской сборной Лионеля Месси в конфликте с КОНМЕБОЛ.

"Без сомнений, этот Копа Америка был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом. КОНМЕБОЛ убивает футбол. Почему они собираются наказать Месси, если мы живем в демократическом мире? Игроки должны объединиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ", – цитирует Чилаверта FOX Sports.

Месси может получить 2-летнее отстранение от игр за сборную Аргентины

После поражения Аргентины от Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки-2019 Месси выразил недовольство тем, что арбитр ни разу за игру не воспользовался VAR. Позже Лионель отказался посещать церемонию награждения после матча за третье место, в котором аргентинцы обыграли Чили (2:1).

Месси за его высказывания грозит отстранение от матчей национальных команд на срок до двух лет.

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