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БРАЗИЛИЯ - ПЕРУ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОПА АМЕРИКА-2019

Месси может получить 2-летнее отстранение от игр за сборную Аргентины

22:14 90 Читати українською
Месси может получить 2-летнее отстранение от игр за сборную Аргентины
Лионель Месси / BBC Sport

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить 2-летнюю дисквалификацию за жесткие высказывания в адрес КОНМЕБОЛ.

Лионель Месси может не помочь сборной Аргентины на Копа Америка-2020, в котором его страна является одним из хозяев, и в отборочном цикле чемпионата мира-2022. По информации AS, 5-кратного обладателя "Золотого мяча" могут отстранить от игр за национальную команду сроком на 2 года.

КОНМЕБОЛ официально ответила на заявление Месси о коррупции

После полуфинального поединка Копа Америка-2019 против Бразилии (0:2) Месси обвинил арбитра встречи в помощи хозяевам турнира, а потом обвинил в коррупции латиноамериканскую конфедерацию КОНМЕБОЛ, под эгидой которой проходит турнир.

Напомним, после матча за 3 место против Чили (2:1), в котором Лео был удален, он отказался получить бронзовую медаль.

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Мир Главное Копа Америка-2019 Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина ЧМ-2022
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