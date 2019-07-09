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"КОНМЕБОЛ вбиває футбол", – легендарний Чілаверт підтримав Мессі

10:10 1051 Читать на русском
"КОНМЕБОЛ вбиває футбол", – легендарний Чілаверт підтримав Мессі
Хосе Луїс Чілаверт

Колишній воротар збірної Парагваю Хосе Луїс Чілаверт підтримав лідера аргентинської збірної Ліонеля Мессі у конфлікті з КОНМЕБОЛ.

"Без сумнівів, цей Копа Амеріка був підготовлений для того, щоб Бразилія стала чемпіоном. КОНМЕБОЛ вбиває футбол. Чому вони збираються покарати Мессі, якщо ми живемо в демократичному світі? Гравці повинні об'єднатися і бойкотувати КОНМЕБОЛ", – цитує Чілаверта FOX Sports.

Мессі може отримати 2-річне відсторонення від ігор за збірну Аргентини

Після поразки Аргентини від Бразилії (0:2) в півфіналі Кубка Америки-2019 Мессі висловив невдоволення тим, що арбітр жодного разу за гру не скористався VAR. Пізніше Ліонель відмовився відвідувати церемонію нагородження після матчу за третє місце, в якому аргентинці обіграли Чилі (2:1).

Мессі за його висловлювання загрожує відсторонення від матчів національних команд терміном до двох років.

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Теги
Світ Аргентина Аргентина Копа Амеріка Хосе Луїс Чілаверт Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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