Захисник Костас Манолас приєднався до Шарджі, інформує прес-служба клубу. Контракт розрахований на 2 роки.

Провальні екс-гравці Барселони кидають виклик Реброву та Ярмоленку – П'яніч і Алькасер організували розгром суперника

Найкращі роки кар'єри грека минули в клубах італійської Серії А – Ромі та Наполі. Зокрема, він став автором вирішального гола у ворота Барселони, вивівши римлян у півфінал ЛЧ 2017/18. Взимку 31-річний Манолас повернувся з Неаполя в Олімпіакос, але вирішив не затримуватися на батьківщині.

Нагадаємо, раніше Шарджа підписала іменитих Пако Алькасера та Міралема П'яніча. Після 3 турів чемпіонату ОАЕ команда йде без втрат і має хороші шанси забрати титул, який належить Аль-Айну Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка.

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