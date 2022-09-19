Экс-звезда сборной Украины и бывший тренер Динамо Сергей Ребров посетит общий стрим Футбол 24 и 24 канала.

Сергей Ребров станет гостем 24 канала. Вместе с ведущим Юрием Гаврищаком тренер будет говорить о главных темах в украинском футболе. Начало стрима – в 20:00. Смотреть трансляцию можно непосредственно в этой новости.

Бывший тренер Динамо выскажет свое мнение о нынешней ситуации в клубе. Киевляне неудачно начали сезон, проиграв по два матча в УПЛ и Лиге Европы.

Перед матчами национальной сборной Сергей Ребров выделит лучших футболистов Украины, которые будут иметь ключевую роль в команде Петракова.

Также тренер Аль-Айна расскажет, как украинские игроки помогают ВСУ во время полномасштабной войны с Россией.

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